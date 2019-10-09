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جولدمان ينصح بشراء الاسترليني قبل مخاض الخروج

جولدمان ينصح بشراء الاسترليني قبل مخاض الخروج
http://almnatiq.net/?p=782976
المناطق - الرياض

أوصى غولدمان ساكس عملاءه بتكوين مراكز دائنة في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، مع استهداف مستوى 1.30 دولار مقارنة مع السعر الفوري الحالي البالغ نحو 1.23، مدللا على ذلك بما قال إنه فرص ضئيلة نسبيا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

عزا البنك توصيته الصادرة في ساعة متأخرة يوم الجمعة إلى أن “توزيع المخاطر يرجح كفة الصعود، رغم أن المسار الدقيق للخروج البريطاني يظل غير أكيد.”

وأشار إلى القانون الذي يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالسعي للحصول على تمديد لموعد الخروج لكنه قال أيضا إن أحدث مقترحات الحكومة البريطانية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي زادت تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة وصلت الاثنين “فرص التوصل إلى اتفاق بحلول موعد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول قد تكون مازالت أقل من 50 بالمئة، لكن توزيع المخاطر على الاسترليني تحسن على مدار الشهر المنقضي بسبب التغييرات في موقف المملكة المتحدة في عدد من القضايا وجهود شتى الأحزاب لمنع خروج دون اتفاق.”

وأضافت المذكرة أن إجراء بريطانيا انتخابات مبكرة أرجح من خروجها دون اتفاق.

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