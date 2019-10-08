احدث الأخبار

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر
أبرز المواد
 انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام
أبرز المواد
 توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
أبرز المواد
 تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»
أبرز المواد
 «إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين
أبرز المواد
 شاب مصري يبتكر عربة ذكية ستغير شكل التسوق.. والإقبال كبير عالميا
أبرز المواد
 “آبل” تستهدف ذوي الدخل المحدود بطرح “آيفون” رخيص القيمة
أبرز المواد
 الأخضر يدشن تدريباته استعدادا لسنغافورة في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا لـ “تحويل النفايات إلى ثروة”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بعسير
أبرز المواد
 الموافقة على أول علاج جيني لفاقدي البصر بسبب الطفرات الوراثية
أبرز المواد
“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

أبرز المواد
انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

أبرز المواد
توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

أبرز المواد
تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

أبرز المواد

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر
http://almnatiq.net/?p=782993
المناطق_وكالات

تتجه شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل التشاركي للتحليق في مدينة نيويورك، حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال قريبا من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار جون كنيدي عبر تطبيقات الشركة

وأعلنت أوبر خدمة “أوبر كوبتر” (Uber Copter)، يوم الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي أوبر اعتبارا من 3 أكتوبر الجاري، علما أن الشركة أتاحت الخدمة لمستخدميها المميزين من أعضاء برنامج “بريميوم” في يونيو الماضي

وتستغرق الرحلة نحو 8 دقائق وتتراوح كلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد، وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف كنيدي، والعودة منه

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة، ويتعين أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية

وتسير شركة “هيليفلايت شيرز” الرحلات، وتقترب أسعار خدمة أوبر من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه

وتقول أوبر، إن الهدف هو تقليص أوقات السفر، إلا أن وكالة “رويترز” قالت إنها جربت خدمة “أوبر كوبتر” وأن الرحلة من مكتبها في منطقة ميدتاون بمدينة نيويورك إلى المطار استغرقت 70 دقيقة

وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة شملت ركوب مترو الأنفاق إلى وسط المدينة وركوب سيارتين لأوبر من وإلى الهليكوبتر، مبينة أن ذلك يساوي تقريبا نفس الزمن الذي تقطعه سيارة أجرة، في الزحام المروري المتوسط

روابط ذات صلة

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام
توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*