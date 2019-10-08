سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس

سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية على 12 منطقة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية على 12 منطقة

أبرز المواد
مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

أبرز المواد
عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح تحد من الرؤية على 12 منطقة

http://almnatiq.net/?p=782994
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس

سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس
مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك
عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*