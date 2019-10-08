احدث الأخبار

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام
أبرز المواد
 توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
أبرز المواد
 تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»
أبرز المواد
 «إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين
أبرز المواد
 شاب مصري يبتكر عربة ذكية ستغير شكل التسوق.. والإقبال كبير عالميا
أبرز المواد
 “آبل” تستهدف ذوي الدخل المحدود بطرح “آيفون” رخيص القيمة
أبرز المواد
 الأخضر يدشن تدريباته استعدادا لسنغافورة في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا لـ “تحويل النفايات إلى ثروة”
أبرز المواد
 المملكة تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
أبرز المواد
 أمير عسير يرعى اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية بعسير
أبرز المواد
 الموافقة على أول علاج جيني لفاقدي البصر بسبب الطفرات الوراثية
أبرز المواد
 دراسة تحذر: عصير البرتقال يزيد احتمالات الإصابة بالسكري
أبرز المواد
انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

أبرز المواد
توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

أبرز المواد
تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

أبرز المواد
«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

أبرز المواد

انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام

http://almnatiq.net/?p=782999
المناطق_وكالات

اكتشف علماء الفلك في الولايات المتحدة وأستراليا أدلة جديدة على انفجار ثقب أسود في وسط درب التبانة وقع منذ 3.5 مليون عام

وقال العلماء الذين نشروا مقالا في مجلة Astrophysical Journal إن قيام الثقب الأسود من السبات تسبب في انبعاث كميات هائلة من البلازما الساخنة كان يمكن رصد آثارها من مسافة 200 ألف سنة ضوئية

وقالت عالمة الفلك من جامعة سيدني الأسترالية ، ماغدا غوليلمو، ” اعتقدنا سابقا أن مجرتنا هي مكان هادئ نسبيا يقطنها “سكان غير نشطاء”. لكن الأمر ليس كذلك

ويعتقد علماء الفلك أن وسط كل مجرة يوجد ثقب أو ثقبان أسودان ضخمان. وعلى سبيل المثال يقع في وسط درب التبانة الثقب الأسود Sgr A* الذي يبعد عن الأرض 26 ألف سنة ضوئية وتزيد كتلته 4 ملايين مرة عن كتلة الشمس

وخلافا للثقوب السوداء الضخمة الواقعة في مجرات أخرى مجاورة لدرب التبانة والتي تجتذب وتبتلع المادة بشكل دائم فإن Sgr A* لا يزال في حالة السبات. لذلك كان من الصعب اكتشافه بواسطة المراصد العادية باستثناء المراصد والمختبرات العاملة بالموجات اللاسلكية والسينية

وكان يعتقد سابقا أن الثقب الأسود التابع لمجرتنا لا يولد انبعاثات هائلة للبلازما التي قد تؤثر على حياة المجرة والمنظومة الشمسية بصورة خاصة

إلا أن غوليلمو، وزملاءها اقنعوا من خلال رصد سحابتي ماجلان بصفتهما أكبر الأقمار لدرب التبانة بأن الثقب الأسود الواقع في وسط مجرتنا انفجر منذ 3.5 مليون سنة، ما أثر تأثيرا ملحوظا على منظومتنا الشمسية

روابط ذات صلة

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام

توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»

تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»
«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

«إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*