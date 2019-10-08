“الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس

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كشف الباحث الفلكي والخبير بالأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تحول الشمس إلى قرص أحمر بعد صلاة العصر أمس.

جاء ذلك ردا على المقطع الذي صوره المواطن خلف الغامدي مساء أمس من محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة وما بينهما.

و أوضح “الزعاق”، أن هذه ليست ظاهرة وإنما خلل في الانزياح الضوئي لعدسة التصوير سواءً كانت كاميرا أو أي آلة كانت.

وأضاف: عادة يكون انزياح الضوء متوائماً جداً بين الأطياف الشمسية، فإذا حصل نوع من الخلل فإنه تنزاح الأضواء أو ضوء ينزاح إلى ضوء آخر ينزاح من مكان إلى مكان آخر وتكون الصورة مشوهة.