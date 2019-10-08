احدث الأخبار

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك
أبرز المواد
 عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 
أبرز المواد
 “الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس
أبرز المواد
 “أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر
أبرز المواد
 انفجار هائل وقع وسط درب التبانة منذ 3.5 مليون عام
أبرز المواد
 توقع قرار أوروبي حاسم حول «بريكست» خلال أيام
أبرز المواد
 تدشين «استثنائي» في باريس لمعرض «العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية»
أبرز المواد
 «إنستجرام» تطلق تطبيق Threads المخصص للدردشة بين المستخدمين
أبرز المواد
 شاب مصري يبتكر عربة ذكية ستغير شكل التسوق.. والإقبال كبير عالميا
أبرز المواد
 “آبل” تستهدف ذوي الدخل المحدود بطرح “آيفون” رخيص القيمة
أبرز المواد
 الأخضر يدشن تدريباته استعدادا لسنغافورة في تصفيات كأسي العالم وآسيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى الاستفادة من التكنولوجيا لـ “تحويل النفايات إلى ثروة”
أبرز المواد
مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

أبرز المواد
عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

أبرز المواد
“الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس

“الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس

أبرز المواد
“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

أبرز المواد

عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 
http://almnatiq.net/?p=783006
المناطق_محمد العنزي
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك أمس حملة تفتيشية مشتركة مع شرطة منطقة تبوك ممثله بإدارة الضبط الإداري لتعقب ومتابعة مخالفي أنظمة العمل والإقامة من العمالة الوافدة بمدينة تبوك .
 وقد نتج عن الحملة ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة للمادة (٣٩) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات حسب الأنظمة والتعليمات .
وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الجولات التفتيشية مستمرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل, داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الالكتروني.

روابط ذات صلة

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك
“الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس

“الزعاق” يكشف سببا غير متوقعا حول ظهور قرص الشمس باللون الأحمر أمس
“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

“أوبر” تتيح تأجير طائرات هليكوبتر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*