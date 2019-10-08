عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين 

المناطق_محمد العنزي

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك أمس حملة تفتيشية مشتركة مع شرطة منطقة تبوك ممثله بإدارة الضبط الإداري لتعقب ومتابعة مخالفي أنظمة العمل والإقامة من العمالة الوافدة بمدينة تبوك .

وقد نتج عن الحملة ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة للمادة (٣٩) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات حسب الأنظمة والتعليمات .

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الجولات التفتيشية مستمرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل, داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الالكتروني.