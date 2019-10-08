مفاجأة.. أفلامك المفضلة تسرّع ظهور شيخوختك

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حذرت دراسة سويدية حديثة من التفاعل أثناء مشاهدة الأفلام المفضلة، إذ تسرع تعبيرات الوجه ظهور علامات الشيخوخة. ويؤكد الباحثون أن هذه التعبيرات تسهم في ظهور التجاعيد وغيرها. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، كشفت الدراسة على 2000 شخص، أن مشاهدي أفلام الرعب، يظهرون علامات الخوف على وجوههم بنحو 20 مرة في المتوسط، وترسم أفلام الأكشن علامات الصدمة والتوتر والمفاجأة أكثر من 50 مرة، فيما تثير أفلام الكوميديا 115 نوبة ضحك. ويقول قائد الدراسة الدكتور هاري سينغ: إن تكرار التعبيرات على مدى 5 سنوات، يؤدي إلى ظهور خطوط التجهم في الوجه بنسبة 50% أما الضحك فيفاقم ظهورها بالقرب من الفم بنسبة 40%