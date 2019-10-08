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جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي

جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي

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جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي

جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي
http://almnatiq.net/?p=783018
المناطق_بريدة

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في شغل عدد من وظائف الحراسات الأمنية المتاحة على برنامج التشغيل الذاتي، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 8/10/2019  وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 13/10/2019م، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم من خلال الرابط: https://registration.qu.edu.sa

وتتضمن الشروط العامة للحصول على فرصة لشغل أحد هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة المتوسطة، وألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 45 سنة، على أن يكون لا يشغل وظيفة حالياً، بالإضافة إلى أن يكون لائقاً طبياً، وأن يكون مقيماً في المكان الذي يقع به مقر الكلية المتقدم إليها، وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول (للذكور فقط).  

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