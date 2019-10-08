مخالفات مرورية جديدة تشمل سيارات الأجرة

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فرض غرامة بقيمة 1000 ريال على المنشأة الحاصلة على الترخيص، حال إركاب الرجال في الأجرة العائلية التي سيختص بقيادتها كادر نسائي وطني مقابل أجر دون وجود عنصر نسائي مرافق لهم

فرض غرامة بقيمة 500 ريال حال تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة، أو عدم التزام السائق بالآداب العامة أو عدم اهتمامه بالمظهر والنظافة الشخصية، أو عدم تقديمه المساعدة لذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو نزولهم، أو تحميل حقائب دون ركاب

فرض غرامة بقيمة 5 آلاف ريال في حال إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة، أو استعمال سيارة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد

فرض غرامة بقيمة 3 آلاف ريال عند تشغيل أي فرد دون حصوله على بطاقة سائق، وغرامة بقيمة ألف ريال عند تشغيل السائق ببطاقة منتهية

فرض غرامة بقيمة ألفي ريال على المنشأة في حال عدم تدريبها السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة