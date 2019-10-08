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استشاري: معظم السرطانات لا تظهر بالأشعة.. وهذا هو العمر المناسب لإجراء الفحوصات

استشاري: معظم السرطانات لا تظهر بالأشعة.. وهذا هو العمر المناسب لإجراء الفحوصات
http://almnatiq.net/?p=783022
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كشف استشاري في الجراحة العامة وأمراض الثدي، أن نسبة من 5 إلى 10% من السرطانات لا تظهر بالأشعة العادية أو الأشعة فوق الصوتية، ولا تكتشف إلا بأشعة الرنين المغناطيسي، لهذا لا بد من عمل فحص دوري.

وقال الدكتور وسام إسماعيل في لقائه ببرنامج “صباح العربية”، إن سرطانات الثدي والقولون وغدة البروستاتا وعنق الرحم هي أكثر الأنواع المنتشرة حول العالم، مطالباً الجميع بعمل فحص مبكر؛ حيث يساعد ذلك على إنقاذ آلاف الأرواح.

وأوضح إسماعيل أن الكشف المبكر يكون للشخص الذي لا يعاني من أعراض ويذهب في مرحلة عمرية معينة لعمل الفحص، أما مَن يشعر بالأعراض ويذهب للفحص فهذا لا يكون فحصاً مبكراً، وهنا تختلف الحالة المرضية للشخص.

وأضاف أن العمر المناسب لعمل فحوصات على سرطان الثدي من 40 إلى 75 عاماً ويكون كل عام أو عامين، ومن عمر 50 إلى 70 عاماً بالنسبة لسرطان القولون ومن 50 إلى 65 عاماً بالنسبة لسرطان غدة البروستاتا، أما سرطان عنق الرحم فالعمر المناسب للفحوصات هو من 25 إلى 65 عاماً ويكون كل 3 سنوات.
وبيّن أن السرطانات في المراحل الأولية يمكن علاجها بالعملية الجراحية وتكون نسبة الشفاء 90 أو 95 %، أما في المراحل المتقدمة بتقل النسبة إلى 20 أو 10% وقد يلجأ المريض للعلاج بالكيماوي أو الإشعاعي أو الهرمونات، مشيراً إلى أن الفحص الدوري مفيد في حالة اكتشاف المرض لاحقاً؛ حيث يمكن السيطرة عليه مبكراً.
ونصح الدكتور وسام إسماعيل مَن لديه أقارب أصـيبوا بسرطان الثدي بعمل فحص مرة كل 4 أسابيع لتجنب الإصـابة به، مبيناً أن سرطان الرئة يأتي لمن يفرط في التدخين لسنوات طويلة قد تصل لـ 30 سنة.

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