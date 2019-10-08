ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب

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أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بتحريم وجود الدمى وألعاب الأطفال التي تكون على شكل حيوانات أو صور حية في البيت، منوها إلى تنقية أعمالنا من هذه الأمور المؤثرة في عباداتنا واتجاهاتنا.

جاء ذلك خلال رده على استفسار ورد من متصلة في برنامج يستفتونك عن حكم وجود ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وغيرها في الغرفة التي تصلي فيها، وأفتاها بأنها لا تؤثر في صلاتها.

وأضاف الشيخ المنيع: “ينبغي أن نعرف حكم هذه الدمى المبنية على صور حيوانات أو أي صور من التصاوير الحية. فهذا في الواقع لا يجوز بحال من الأحوال، وهي حرام”.

وأضاف إن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، وذكر حكم الصور بقوله عليه السلام: “لعن الله المصورين المضاهين بذلك خلق الله”. مضيفًا: “فينبغي أن ننقي أعمالنا من هذه الأمور المؤثرة في عباداتنا واتجاهاتنا”.