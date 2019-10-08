احدث الأخبار

هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد
أبرز المواد
 ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب
أبرز المواد
 توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»
أبرز المواد
 24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام
أبرز المواد
 توقعات ثالث أيامها .. “هيكا” تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 بنك الجزيرة يوقع اتفاقية مع “الجزيرة تكافل” بقيمة 20.7 مليون ريال
أبرز المواد
 وفاة سائق «مُعِدّة صب خرسانة» بعد تعرضه لصعق كهربائي في حائل
أبرز المواد
 مخالفات مرورية جديدة تشمل سيارات الأجرة
أبرز المواد
 كشف لغز علبة “الكوكاكولا” المرنة
أبرز المواد
 استشاري: معظم السرطانات لا تظهر بالأشعة.. وهذا هو العمر المناسب لإجراء الفحوصات
أبرز المواد
 د. التويجري يرعى الملتقى الاول للتطوع الصحي جودة واحتراف
أبرز المواد
 سلطان بن سلمان يحضر حفل افتتاح معرض العلا في باريس
أبرز المواد
هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد

هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد

أبرز المواد
ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب

ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب

أبرز المواد
توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»

توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»

أبرز المواد
24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

أبرز المواد

هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد

هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد
http://almnatiq.net/?p=783051
المناطق_وكالات

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات من شمال شرقي سوريا.

وكتبت كلينتون، التي كانت منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الاثنين: “فلنكن واضحين أن الرئيس وقف إلى جانب الزعيمين المستبدين لتركيا وروسيا، وليس إلى جانب حلفائنا الأوفياء ومصالح أمريكا الخاصة”.

ووصفت كلينتون قرار ترامب بأنه “خيانة مقرفة لكل من الأكراد وقَسَمه لمنصبه” (كرئيس لأمريكا).

هذا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا على خلفية استعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية في تلك المنطقة.

وقال ترامب إن دعم الوحدات الكردية أثناء محاربة تنظيم “داعش” بسوريا كان مكلفا جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب

ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب
توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»

توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»
24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

24 ألف أجنبي دخلوا المملكة بتأشيرة سياحة خلال 10 أيام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*