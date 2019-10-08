رئيس بلدي املج : المقاول لم ينفذ الكروكي المعتمد لدوار الملك سعود ونسبة الخطأ 100 %

المناطق_ فايز السميري

بعد كثرة الشكاوي من قبل المواطنين بمحافظة املج لسوء تنفيذ دوار الملك سعود ، أكد اللواء الدكتور مهندس (م)

عبدالعزيز محمود الجهني رئيس المجلس البلدي باملج ” لجوال منطقة تبوك ” قائلا

لقد وردتنا عدة اتصالات بخصوص دوار الملك سعود الواقع جنوب قصر اماسي وبالوقوف صباح اليوم مع رئيس البلدية اتضح ان المقاول لم ينفذ الكروكي المعتمد والمسلم له من قبل البلدية ويعتبر ما تم تنفيذه خطا بنسبة ١٠٠٪؜ وقد تم تعميد البلدية بتكليف المقاول بازالة ما تم تنفيده كليا وعلي حسابه الخاص وتنفيذ العمل وبصفة عاجلة طبقا للكروكي المعتمد

مع التقيد حرفيا بتطبيق وسائل السلامة حفاظا علي سلامة مستخدمي الطريق.