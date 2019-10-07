ترقية محافظ بيش أبو شرحة إلى المرتبة الثانية عشر

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية محافظ بيش الأستاذ حسن بن عبدالله أبوشرحة – إلى المرتبة – الثانية عشر.

وقد عبّر محافظ بيش عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه حفظهم الله ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة دينه وملكيه ووطنه. صحيفة “ المناطق ” تقدم التهنئة لمحافظ بيش بمناسبة الترقيه وتتمنى له التوفيق في عمله لخدمة الوطن والمواطن .