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دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر

دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر
http://almnatiq.net/?p=783076
المناطق - الرياض

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص يميلون إلى تناول كميات أكثر من الطعام وهم رفقة العائلة أو الأصدقاء، وهو ما وصفته الدراسة بتأثير «التسهيل الاجتماعي».

وقالت الدراسات السابقة إن أولئك الذين يتناولون الطعام مع الآخرين يتناولون ما يصل إلى 48 في المائة من الطعام أكثر من وجبات الطعام منفردة والنساء الذين يعانون من السمنة يأكلون بنسبة تصل إلى 29 في المائة أكثر من تلك التي يتناولونها بمفردهم.

ووجد الخبراء في جامعة برمنجهام أن تناول الطعام «اجتماعيا» له تأثير قوي على زيادة تناول الطعام بالنسبة لتناول الطعام بمفرده، وذلك بعد تقييم 42 دراسة حالية للبحث في تناول الطعام الاجتماعي.

وقالت الدكتورة «هيلين رودوك»، الأستاذ في كلية علم النفس في جامعة «برمنجهام» في بريطانيا- في النتائج التي نشرتها «المجلة الأمريكية للتغذية السريرية»- إن :«هناك أدلة قوية على أن الناس يتناولون طعامًا أكثر عند تناوله مع الأصدقاء والعائلة أكثر من بمفردهم.. ومع ذلك، لم يلاحظ تأثير التسهيل الاجتماعي على تناول الطعام في الدراسات التي نظرت في تناول الطعام بين الأشخاص الذين لم يكونوا على دراية جيدة».

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