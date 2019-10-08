احدث الأخبار

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود
أبرز المواد
 دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر
أبرز المواد
 ترقية محافظ بيش أبو شرحة إلى المرتبة الثانية عشر
منطقة جازان
 خارجية إيران تعارض عملية عسكرية تركية في سوريا
أبرز المواد
 وصول التوأم السيامي الليبي ” أحمد ومحمد” إلى المملكة
أبرز المواد
 ضمن مشروع تبيان لوطن متلاحم: الشيخ المغامسي يلقي محاضرة عن الوسطية بجامعة الجوف
أبرز المواد
 رئيس بلدي املج : المقاول لم ينفذ الكروكي المعتمد لدوار الملك سعود ونسبة الخطأ 100 %
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة
أبرز المواد
 هيلاري كلينتون: قرار ترامب خيانة مقرفة للأكراد
أبرز المواد
 ما الحكم الشرعي لـ«دُمى الأطفال» على شكل الحيوانات؟.. «المنيع» يجيب
أبرز المواد
 توقعات بتغير مناخي كبير على المملكة.. و«كراني» يحذر من «أقوى انقلاب خريفي»
أبرز المواد
وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

أبرز المواد
دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر

دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر

أبرز المواد
ترقية محافظ بيش أبو شرحة إلى المرتبة الثانية عشر

ترقية محافظ بيش أبو شرحة إلى المرتبة الثانية عشر

منطقة جازان
خارجية إيران تعارض عملية عسكرية تركية في سوريا

خارجية إيران تعارض عملية عسكرية تركية في سوريا

أبرز المواد

وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود

http://almnatiq.net/?p=783079
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية للرجال والنساء بمرتبة ” أستاذ مساعد, أستاذ مشارك ، أستاذ ” لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل بعدة جهات داخل الجامعة.
وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/ ؛ حيث يبدأ التقديم يوم الأحد
14 / 2 / 1441 هـ ويستمر لمدة خمسة أيام عمل.

روابط ذات صلة

دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر

دراسة: الأشخاص الذين يتناولون الطعام مع أسرهم أو أصدقاءهم يأكلون أكثر
خارجية إيران تعارض عملية عسكرية تركية في سوريا

خارجية إيران تعارض عملية عسكرية تركية في سوريا
وصول التوأم السيامي الليبي ” أحمد ومحمد” إلى المملكة

وصول التوأم السيامي الليبي ” أحمد ومحمد” إلى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*