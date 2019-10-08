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“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة

“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة

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“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة

“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة
http://almnatiq.net/?p=783094
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توفر 4538 فرصة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، غالبيتها في تخصصات الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة والمحاماة والنطق والتخاطب.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق في توفر الفرص التدريبية بواقع 1666 فرصة تدريبية متوفرة فيها، وتلتها مناطق مكة المكرمة والشرقية وجازان على التوالي.

وجدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج خلال الفترة الماضية في تدريب أكثر من 10 آلاف من خريجي وخريجات الجامعات في نحو 2000 منشأة مشاركة في البرنامج، حيث يحصل المتدربين والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال سعودي شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج تمهير أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون على رأس العمل، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج تمهير، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer .

ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

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