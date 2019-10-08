أمير الجوف يدشن جائزة الأمير فيصل بن نواف لرعاية التميز والمتميزين

المناطق - الجوف

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جائزة سموه لرعاية التميز ودعم المتميزين .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأبدى سمو الأمير سعادته بإطلاق الجائزة بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم، مؤكدًا أهمية دور المعلم في تحسين مخرجات التعليم.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة لموافقته على أن تحمل الجائزة اسم سموه ، وقال : إن الجائزة تعدّ محفزة

للمتميزين والمتميزات.

كما قدم مدير مركز التميز بالإدارة خالد بن طايع البلوي عرضًا عن مجالات الجائزة، مشيرًا إلى تطبيق معايير عالية لتشمل الجائزة جميع فئات المجتمع التعليمي.

وفي الختام قدم الغامدي درعًا تذكاريًّا لسمو أمير الجوف بهذه المناسبة.