جمعية كبدك تزور الجوف وتقيم عيادة استشارية

المناطق - الجوف

تنظم الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (#كبدك) زيارة لمنطقة الجوف في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يوم الثلاثاء القادم في تاريخ 16/2/ 1441 هـ, وذلك ضمن برامج العيادة الاستشارية المتنقلة.

ويأتي ذلك بمتابعة من لدن أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (#كبدك) بتفعيل دور لأمراض العيادة الاستشارية الكبد, ضمن منهجية وإستراتيجية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد ( كبدك ) في تفعيل برامج المسئولية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة وانطلاقاً من دورها الهادف للعناية بمرضى الكبد والمشاركة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم, وضمن خطط التوسع والانتشار بكافه مناطق المملكة التي أعدتها الجمعية بالتنسيق مع عدد من المديريات العامة للشؤون الصحية في مختلف مناطق المملكة للترتيب لعمل زيارات لهذه المناطق بمشيئة الله تعالى.

وستقوم الجمعية ضمن فريق طبي مختص من الجمعية بإشراف استشاري أمراض الكبد الدكتور بدر بن محمد الجار الله ,والدكتور عبدالعزيز الحربي وتأتي هذه الزيارة بهدف الوصول للحالات المصابة بأمراض الكبد في مكان إقامتها وتشخيص الحالات والوقوف عليها وتوفير الأدوية الأساسية لها.

وسيتم خلال الزيارة أيضاً إقامة معرض توعوي حول أمرض والتهابات الكبد وطرق العدوى ووسائل الانتشار والوقاية منها بأذن الله إيمانا من الجمعية بأهمية تعزيز دورها الرائد في مجال التوعية الصحية والتثقيفية.