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شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

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شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه
http://almnatiq.net/?p=783106

اشتكى عدد من أهالي مركزي “تمير” و”عشيرة” شمال مدينة الرياض لصحيفة “المناطق”، من خطر يهدد مرتادي طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال، إث هبوط كبير في الطريق.

وبحسب الصور والمقاطع التي حصلت عليها المناطق فإن الطريق يعاني مشاكل عدة تهدد سلامة عابري الطريق من جراء استمرار الهبوط الموجود في الطريق والذي لم يتم إصلاحه رغم تقديمهم شكاوى منذ أكثر من شهرين.

يذكر أن بلدية تمير نوهت عبر حسابها على تويتر بتاريخ “31 يوليو 2019م” على مرتادي طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والاعمال بأخذ الحيطة والحذر لوجود هبوط في الأسفلت، وأكدت أنها رفعت بذلك إلى المشرف على مدينة سدير للصناعة والاعمال بهذا الشأن.

وحول خطورة هذا الإهمال أكد المواطن تركي محمد المناع عبر حسابه في تويتر، أنه تواصل مع وزارة النقل وهيئة المدن الصناعية وأنكرا مسؤوليتهما عن ذلك الطريق الذي يمثل خطورة كبيرة على سالكيه.

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