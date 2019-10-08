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بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”

بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”
http://almnatiq.net/?p=783112
المناطق - الرياض

أعلنت قناة الإخبارية عن تعيينات قيادية في طاقمها التحريري شمل أقسام عدة في الأخبار والاقتصاد والرياضة والإعلام الجديد.

وأصدر فارس بن حزام، مدير عام القناة ومسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، القرارات التاليه:

تعيين ماهر محمد القضيب مديراً لإدارة الأخبار،
ومقبل لافي السلمي مدير لإدارة الاقتصاد،
وزهران عبد الرحمن الزهراني مديراً للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية،
وصاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية،
وكلف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد،
وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي،
وعبد الرحمن صالح الدويس رئيساً لقسم الجودة،
و أحمد محمد آل شرهان رئيساً لتحرير أخبار القناة السعودية.

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