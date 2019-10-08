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جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

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جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع
http://almnatiq.net/?p=783115
المناطق- تبوك :

بدأت جامعة تبوك ممثلة بمعهد تعليم اللغات بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بتقديم برنامج تعليم اللغة الصينية للمبتدئين من الرجال والنساء تماشيًا مع توجه الجامعة في تعليم اللغات الأجنبية لطلبتها والمجتمع المحلي في منطقة تبوك.
ويشمل البرنامج – الذي يستمر لمدة (8) أسابيع وبمعدل 96 ساعة دراسية في الفترة المسائية – مجموعة متميزة من الأنشطة التعليمية والمهارية في أساسيات اللغة الصينية مثل تعليم نطق الرموز الصينية باستخدام نظام “Pinyin ” ونطق النغمات الصينية والتدرب على مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وقواعدها كما يشمل البرنامج تعليم أكثر من 300 عبارة شائعة الاستخدام في الحياة اليومية وأكثر من 500 مفردة أساسية من اللغة الصينية القياسية.
ويندرج هذا البرنامج ضمن سلسلة الدورات والبرامج الخدماتية التي يقدمها معهد تعليم اللغات في جامعة تبوك للمجتمع المحلي والمهتمين بتعلّم اللغات الأجنبية.
كما أن جامعة تبوك وبتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أدرجت اللغة الصينية ضمن مقرراتها التعليمية للغات الأجنبية فأُدرجت مقرري اللغة الصينية 1 واللغة الصينية 2 ضمن البرامج الدراسية في الجامعة، لكون اللغة الصينية من أكثر اللغات التي تلقى إقبالًا على تعلمها حيث تعد الصينية من أكثر اللغات المحكية في العالم بعد اللغة الإنجليزية، وبمعدل 20% من سكان المعمورة.

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