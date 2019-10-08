احدث الأخبار

“العمل” تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية
أبرز المواد
 جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع
منطقة تبوك
 بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”
أبرز المواد
 شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه
أبرز المواد
 بلدية خليص تعيد فتح وتمهيد الطرق المتضررة بعد هطول الامطار على وادي ستارة
منطقة مكة المكرمة
 جمعية كبدك تزور الجوف وتقيم عيادة استشارية
منطقة الجوف
 أمير الجوف يدشن جائزة الأمير فيصل بن نواف لرعاية التميز والمتميزين
منطقة الجوف
 “هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة
أبرز المواد
 “الأرصاد” : استمرار فرص هطول الأمطار المصحوبة بتيارات تصل سرعتها لـ 50 كم/ساعة
أبرز المواد
 قلق أممي إزاء الأوضاع شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 أسعار الذهب تتراجع دون 1500 دولار
أبرز المواد
 اتفاقية بين هيئة تطوير بوابة الدرعية واتحاد الفروسية لزيادة الأنشطة الترفيهية والسياحية
أبرز المواد
“العمل” تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية

“العمل” تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية

أبرز المواد
جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

منطقة تبوك
بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”

بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”

أبرز المواد
شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

أبرز المواد

“العمل” تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية

“العمل” تبدأ خطتها لتعديل أنشطة المنشآت التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية
http://almnatiq.net/?p=783120
المناطق - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطّتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.
وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا و استجابة لبرامج التوطين، حيث أن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحرّي الدِقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

روابط ذات صلة

بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”

بالأسماء .. تعيين قيادات جديدة في “الإخبارية”
شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه

شاهد.. هبوط في طريق تمير – مدينة سدير للصناعة والأعمال يهدد سلامة مرتاديه
“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة

“هدف”: 4538 فرصة تدريبية لخريجي الجامعات أبرزها في الموارد البشرية والتسويق والمحاسبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*