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برعاية وزير التعليم .. جامعة الملك خالد تستضيف بطولة التايكوندو للجامعات السعودية

برعاية وزير التعليم .. جامعة الملك خالد تستضيف بطولة التايكوندو للجامعات السعودية

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برعاية وزير التعليم .. جامعة الملك خالد تستضيف بطولة التايكوندو للجامعات السعودية

برعاية وزير التعليم .. جامعة الملك خالد تستضيف بطولة التايكوندو للجامعات السعودية
http://almnatiq.net/?p=783126
المناطق - أبها

برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تستضيف جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، الخميس القادم، بطولة “التايكوندو” ضمن بطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، وذلك في الصالة الرياضية المغلقة في المدينة الجامعية بأبها “قريقر”، والتي تستمر حتى 13 من شهر صفر الجاري.

وتضم البطولة مشاركة عدد من الجامعات السعودية تمثلت في جامعة الملك سعود، وجامعة الطائف، والجامعة الاسلامية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة أم القرى، وجامعة القصيم، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى جامعة الملك فيصل، وجامعة طيبه، وجامعة جازان، وكليات الغد الاهلية، والجامعة المستضيفة جامعة الملك خالد.

وأوضح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن رعاية معالي وزير التعليم لهذه البطولة تأتي في إطار حرص معاليه والوزارة على تهيئة البيئة الأكاديمية المناسبة لطلاب الجامعات من خلال العمل على هذه البرامج الرياضية التي والسعي لتطوير وتنمية مهارات شباب المملكة، كما رحب السلمي بضيوف الجامعة المشاركين في البطولة، مؤكدًا اكتمال استعداد الجامعة لتنظيم وإقامة فعاليات البطولة، ومقدمًا شكره للقائمين على تنظيم البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ومنسوبي الأنشطة الرياضي بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة.

كما أكد وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية المشرف العام على البطولة الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن منافسات البطولة تنطلق في الصالة الرياضية بالجامعة، من خلال جولات تنافسية يشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، ولجنة تحكيم تضم نخبة من المتخصصين في التايكوندو، مجددً الترحيب بضيوف الجامعة المشاركين.

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