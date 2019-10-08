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الضمان الصحي : 100 ألف ريال حد المنفعة القصوى للسائح تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي

الضمان الصحي : 100 ألف ريال حد المنفعة القصوى للسائح تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي
http://almnatiq.net/?p=783141
المناطق - واس

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز امداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل لهم التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة (100) مائة ألف ريال سعودي .
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك : إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة و التنويم و الولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة و الإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، كما أن الإقامة، والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة بما في ذلك الحشو وعلاج العصب و سحب الخراج وما يتطلبه استكمال العلاج و كذلك المضادات الحيوية و مسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال و نفقات الحمل و الولادة الطارئة بحد 5000 ريال و إعادة رفاة المتوفي إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال و تكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال .
وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها .
ودعا المعارك جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كافة الاستفسارات و تقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوي من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: 2021300011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل التويتر – فيس بوك – لنكد إن @cchiksa وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.

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