مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يقف على خدمات شركة مطارات الدمام

تزامناً مع توجيهات رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، وقف المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، أمس في زيارة ميدانية لمطار الملك فهد الدولي بالدمام، بالاطلاع على حزمة من الخدمات التي تقدمها شركة مطارات الدمام للمستفيدين المسافرين، وذلك بحضور رئيس فريق الدعم الاستشاري للمشروع سعيد الغامدي، وعدد من اعضاء الفريق محمد المزيعل، وخميس مطران، كذلك حسن خرمي، وعبدالعزيز الغامدي، وبمشاركة المنسق الاعلامي للمشروع صالح الأحمد.

وقد استهل وفد المشروع برنامجهم بالاجتماع مع منسوبي ومنسوبات شركة مطارات الدمام والذي ضم : مدير عام تجربه العميل غسان قدورة، ومدير عام التشغيل المكلف عبدالرحمن البلوي، بحضور مدير تخطيط العمليات سامي اللويمي، وماجد عبدالعال مدير التأجير والمرافق، كذلك عبدالله الغامدي مسؤول تجربه العميل، إضافة لمدير عمليات المطار عبدالله قوماوي، وناهد مجلي مدير تجربه العميل، وصولاً لأخصائية تجربه العميل لما الحوطي، ومحمد الحربي اخصائي تجربة العميل، ومشرف تجربه العميل رائد العواثم، حيث تم على هامش الاجتماع الاطلاع على عرض مرئي قدمته شركة مطارات الدمام تضمن تسليط الضوء على حزمة من الخدمات والبرامج المقدمة بالمطار، كان في مقدمتها شرح موجز للبرامج المستخدمة في قياس جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، الى جانب اطلاع الوفد على الخطط التطويرية القائمة والمستقبلية للمشاريع التي تتبناها الشركة وتنعكس في مجملها على دفع عجلة تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي المطار لمواكبة الرؤية الطموحة للمملكة 2030 للنهوض بخدمات النقل الجوي.

كما تضمنت الزيارة جولة ميدانية وقف خلالها وفد مشروع قياس رضا المستفيدين، على صالات المسافرين وما تضمه من تجهيزات، إضافة للتجول في مرافق المطار الخدمية والترفيهية المتنوعة، وصولاً للوقوف على الأجهزة المنتشرة في أرجاء المطار والتي وضعت خصيصاً للمساهمة في رصد مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة كمرحلة للقياس الذاتي .

وفي ختام الزيارة تقدم القحطاني، نيابتاً عن رئيس اللجنة العليا للمشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، بالشكر الجزيل لشركة مطارات الدمام، ومطار الملك فهد وكافة منسوبيهم على ما يبذلونه من جهود تصب في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقاً لما خطط له .

جدير ذكره تأتي زيارة وفد مشروع قياس رضا المستفيدين لمطار الملك فهد الدولي، بعد قيام المشروع في المراحل السابقة بقياس رضا المستفيدين من مستوى الخدمات التي تقدمها “المنافذ الحدودية بالمنطقة الشرقية”، وذلك ضمن إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري والتدريب لتلك الجهات.