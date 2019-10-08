أشاد بما تحققه اللجنة من أهداف نبيلة والسعي لما فيه خير ومصلحة .. الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة اصلاح ذات البين بالمنطقة “عفو”, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, المشرف العام على لجنة اصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني وأعضاء اللجنة.

حيث تسلم سموه في بداية اللقاء تقرير أعمال اللجنة لعام 1440هـ, مستمعاً لشرح مفصل من قبل المشرف على اللجنة الشيخ إبراهيم الحسني عن أعمال اللجنة المنجزة اشتملت على 259 قضية مرتبطة بالعفو والصلح في قضايا القصاص والإصلاح في الخلافات الزوجية والخلافات المالية والعقوق والتهاجر, استفاد منها أكثر من 542 مستفيد خلال العام المنصرم, مضيفاً على أن 60% من أعمال اللجنة ترتبط بالخلافات الأسرية وأن ما تم تحقيق الصلح به من القضايا تجاوزت نسبته 85%, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من عناية ورعاية ومتابعته دائمة لكل ما فيه إصلاح وصلاح اللجنة وأعمالها.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة اصلاح ذات البين بالمنطقة “عفو” بما تقدمه اللجنة من جهود مباركة خيرة خادمة للمجتمع, مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود في البذل والعمل لمواصلة تحقيق مثل هذه المخرجات الإيجابية لصالح ما تقوم به اللجنة من أعمال وما ينتج عنها من آثار, مقدماً شكره للمشرف العام وأعضاء اللجنة على ما تحقق من أهداف نبيلة نستلهمها من الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.