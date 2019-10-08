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أمير مكة المكرمة يستقبل أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء

أمير مكة المكرمة يستقبل أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء
http://almnatiq.net/?p=783170
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد.
وأكد الأمير خالد الفيصل على الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة العربية السعودية القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة وأنه دين وسطية واعتدال.
وسأل سموه الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية .

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