أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب

المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، شركة السلوم والغيث لتسويق التمور، نظير دعمها لمبادرات مجلس شباب منطقة القصيم.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمبادرات التي تقدمها الشركة ودعمها المتواصل لمبادرات وبرامج مجلس شباب القصيم، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وانطلاقاً من دورها الاجتماعي والوطني تجاه أبناء الوطن، مشيداً بالتعاون والتناغم ما بين مجلس الشباب والشركة للمساهمة في مسيرة التنمية بالمنطقة، مؤكداً أهمية دعم الشباب ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن وتنميته.

من جهته أعرب سلمان السلوم مدير عام شركة السلوم والغيث نيابة عن منسوبي الشركة عن جزيل الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للشباب وتأهيلهم في شتى المجالات، كاشفاً عن استعداد الشركة لمواصلة دعم المبادرات الشبابية كجزء أساس من الدور الذي تضطلع به الشركة تجاه أبناء المنطقة.

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة القصيم المشرف العام على مجلس الشباب الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس الشباب دهش الدهش.