احدث الأخبار

أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب
منطقة القصيم
 أمير مكة المكرمة يستقبل أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة
أبرز المواد
 تزامنا مع #اليوم_العالمي_لكبار_السن .. أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية
منطقة عسير
 مكافحة المخدرات بالباحه تستمر في ردع مروجي المخدرات وتقبض على عدد من المروجين
منطقة الباحة
 مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يقف على خدمات شركة مطارات الدمام
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر تضبط شقتين تستخدم في تخزين اللحوم المجهولة المصدر
المنطقة الشرقية
 الضمان الصحي : 100 ألف ريال حد المنفعة القصوى للسائح تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على مشروع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الامنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي اول – جندي)
أبرز المواد
 طلبة تعليم عسير يدشنون المكتب الإقليمي لشركة تطوير النقل التعليمي بأبها
منطقة عسير
 برعاية وزير التعليم .. جامعة الملك خالد تستضيف بطولة التايكوندو للجامعات السعودية
أبرز المواد
أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب

أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب

منطقة القصيم
أمير مكة المكرمة يستقبل أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء

أمير مكة المكرمة يستقبل أمين عام هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة

أبرز المواد
تزامنا مع #اليوم_العالمي_لكبار_السن .. أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية

تزامنا مع #اليوم_العالمي_لكبار_السن .. أمانة عسير تحتفي بكبار السن بأكثر من 100 هدية

منطقة عسير

أشاد بدورها الاجتماعي والوطني تجاه أبناء المنطقة ..

أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب

أمير القصيم يكرم شركة السلوم والغيث لدعمها مبادرات مجلس الشباب
http://almnatiq.net/?p=783173
المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، شركة السلوم والغيث لتسويق التمور، نظير دعمها لمبادرات مجلس شباب منطقة القصيم.

وأشاد سمو أمير القصيم بالمبادرات التي تقدمها الشركة ودعمها المتواصل لمبادرات وبرامج مجلس شباب القصيم، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وانطلاقاً من دورها الاجتماعي والوطني تجاه أبناء الوطن، مشيداً بالتعاون والتناغم ما بين مجلس الشباب والشركة للمساهمة في مسيرة التنمية بالمنطقة، مؤكداً أهمية دعم الشباب ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن وتنميته.

 

من جهته أعرب سلمان السلوم مدير عام شركة السلوم والغيث نيابة عن منسوبي الشركة عن جزيل الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للشباب وتأهيلهم في شتى المجالات، كاشفاً عن استعداد الشركة لمواصلة دعم المبادرات الشبابية كجزء أساس من الدور الذي تضطلع به الشركة تجاه أبناء المنطقة.

 

حضر التكريم وكيل إمارة منطقة القصيم المشرف العام على مجلس الشباب الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين مجلس الشباب دهش الدهش.

 

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل المشرف على لجنة إصلاح ذات البين “عفو” ويتسلم تقرير أعمال اللجنة
جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي

جامعة القصيم تعلن عن توافر وظائف حراسات أمنية على برنامج التشغيل الذاتي
محافظ الشماسية يتفقد مركز أم حزم

محافظ الشماسية يتفقد مركز أم حزم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*