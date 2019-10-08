أمانة عسير تعقد دورة التخطيط الاستراتيجي لأجهزة الإدارة المحلية ” لموظفي القطاع البلدي بعسير

المناطق - أبها

نظمت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة التدريب و التطوير دورة في ” التخطيط الاستراتيجي لأجهزة الإدارة المحلية ” لموظفي وموظفات الأمانة بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان و ذلك بمسرح الأمانة.

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن تلك الدورة جاءت ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي ، و التي استفاد منها نحو 20 متدرب ومتدربة ، وأعدها وقدمها نخبة من المدربين المتميزين بالتعاون مع جامعة الأمير سلطان .

مشيرا الى ان الدورات التي تقدمها الأمانة لمنسوبيها تركزت على المهارات الأساسية للموظفين و الموظفات ، و تأتي أهمية هذه الدورات التدريبية كونها تستهدف تحسين أداء الموظفين والموظفات للارتقاء بمخرجات العمل في الأمانة و البلديات التابعة.

فيما أكدت مديرة التدريب و التطوير بأمانة عسير اشواق القحطاني بأن الأمانة تولي التدريب و التطوير اهتمام بالغ كونها عامل رئيسي في تطوير الموظفين و الموظفات بشكل مستمر عبر دعم قدرات الموظفين و الموظفات الداعمة و المكملة للعمل الإداري بكافة أنواعه والتي تتوافق مع الأهداف الرئيسية التي وضعت لأجلها تلك البرامج والدورات، للارتقاء والتميز بالموظفين و الموظفات و بدعم حرص من قبل الدكتور وليد الحميدي .