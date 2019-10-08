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المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار

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المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار

المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار
http://almnatiq.net/?p=783210
المناطق - جدة

طمأنت شركة المياه الوطنية العملاء في محافظة جدة بإعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي (أشياب الرحيلي) بجدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، والذي أدي إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت، مما زاد زمن تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، حيث تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة.
وأكدت الشركة أن إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.
الجدير بالذكر أن فرق الشركة عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة بالرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية الكبيرة في الموقع.

 

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