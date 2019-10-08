امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن

المناطق - الباحة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن .

جاء ذلك خلال إستقبال سموه بمكتبه بديوان الامارة اليوم محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي ويرافقهم عدد من منسوبي المركز بالمحافظة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالغامدي ومرافقيه متمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة المحافظة وأهلها.

منوها سموه بالجهود المبذولة من معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي والهيئة حيال تكثيف مراكز الاسعاف في المنطقة وجميع محافظاتها بهدف الاستجابة السريعة والوصول لأي حالة إسعافيه مثمنا جهود محافظ بني حسن ومدير فرع الهيئة بالمنطقة لاطلاق الفرع متمنيًا سموه للجميع الصحة والسلامة .

واستمع سموه من مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عن شرح لمراحل استحداث فرع الهيئة ببني حسن وما يقدمه من خدمات اسعافية والذي يخدم على مدار ٢٤ ساعة.

من جهته رفع محافظ بني حسن الأستاذ خضر الغامدي بإسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة على دعمه وإهتمامه لتقديم افضل الخدمات لأهالي المحافظة وفي مقدمتها هذا المركز والذي يأتي بناءً على متابعة وتوجيهات سموه المستمرة حيال سرعة افتتاحه.

كما اعرب مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد الغامدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على إستقباله وتدشينه للمركز ودعمه لجميع اعمال الهيئة بالمنطقة ولمعالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي على مساندته ودعمه لفرع الهيئة بالباحة.

مشيراً الغامدي الى إهتمام معالي رئيس الهيئة بالعمل على تقديم كافة خدمات الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها والسعي لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين والمقيمين كافة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .