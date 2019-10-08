احدث الأخبار

امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن
منطقة الباحة
 المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار
أبرز المواد
 ترمب يهدد تركيا مجدداً: لن نتخلى عن الأكراد بأي شكل
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مساء اليوم جموعا من المواطنين
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن مشعل يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم
منطقة القصيم
 “التقاعد” تزور دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7832.93 نقطة
أبرز المواد
 غدا .. أمير منطقة مكة المكرمة يدشن حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع
أبرز المواد
 تعليم عسير يحتفل باليوم العالمي للمعلم
منطقة عسير
 أمانة عسير تعقد دورة التخطيط الاستراتيجي لأجهزة الإدارة المحلية ” لموظفي القطاع البلدي بعسير
منطقة عسير
امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن

امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن

منطقة الباحة
المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار

المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار

أبرز المواد
ترمب يهدد تركيا مجدداً: لن نتخلى عن الأكراد بأي شكل

ترمب يهدد تركيا مجدداً: لن نتخلى عن الأكراد بأي شكل

أبرز المواد
المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

أبرز المواد

امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن

امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن
http://almnatiq.net/?p=783216
المناطق - الباحة
دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن .
جاء ذلك خلال إستقبال سموه بمكتبه بديوان الامارة اليوم محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي ويرافقهم عدد من منسوبي المركز بالمحافظة.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالغامدي ومرافقيه متمنيا لهم دوام التوفيق لخدمة المحافظة وأهلها.
منوها سموه بالجهود المبذولة من معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي والهيئة حيال تكثيف مراكز الاسعاف في المنطقة وجميع محافظاتها بهدف الاستجابة السريعة والوصول لأي حالة إسعافيه مثمنا جهود محافظ بني حسن ومدير فرع الهيئة بالمنطقة لاطلاق الفرع متمنيًا سموه للجميع الصحة والسلامة .
واستمع سموه من مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة عن شرح لمراحل استحداث فرع الهيئة ببني حسن وما يقدمه من خدمات اسعافية والذي يخدم على مدار ٢٤ ساعة.
من جهته رفع محافظ بني حسن الأستاذ خضر الغامدي بإسمه ونيابة عن أهالي المحافظة الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة على دعمه وإهتمامه لتقديم افضل الخدمات لأهالي المحافظة وفي مقدمتها هذا المركز والذي يأتي بناءً على متابعة وتوجيهات سموه المستمرة حيال سرعة افتتاحه.
كما اعرب مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة خالد الغامدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على إستقباله وتدشينه للمركز ودعمه لجميع اعمال الهيئة بالمنطقة ولمعالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي على مساندته ودعمه لفرع الهيئة بالباحة.
مشيراً الغامدي الى إهتمام معالي رئيس الهيئة بالعمل على تقديم كافة خدمات الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها والسعي لتقديم أفضل الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين والمقيمين كافة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري .

روابط ذات صلة

مكافحة المخدرات بالباحه تستمر في ردع مروجي المخدرات وتقبض على عدد من المروجين

مكافحة المخدرات بالباحه تستمر في ردع مروجي المخدرات وتقبض على عدد من المروجين
أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يسلّم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي للأسر المستحقة بالمنطقة.

أمير ⁧‫الباحة‬⁩ يسلّم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي للأسر المستحقة بالمنطقة.
لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول

لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بقرى بالعلاء في الباحة تعقد اجتماعها الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*