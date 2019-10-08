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جامعة الجوف تدرب الطلاب والطالبات والأساتذة على الحوار الفكري

جامعة الجوف تدرب الطلاب والطالبات والأساتذة على الحوار الفكري

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جامعة الجوف تدرب الطلاب والطالبات والأساتذة على الحوار الفكري

جامعة الجوف تدرب الطلاب والطالبات والأساتذة على الحوار الفكري
http://almnatiq.net/?p=783221
الجوف - محمد الحسن

نفذّت جامعة الجوف بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، دورة تدريبية عن (الحوار الفكري) قدّمها د. عبدالله الرويلي، لطلاب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ضمن مشروع تبيان لوطن متلاحم، وذلك في مقر مركز تنمية المهارات في المدينة الجامعية.

وركّزت الدورة التدريبية، على عدد من المحاور، أهمها تبيان الحوار الفكري وتعريف التطرف ومفاهيم أخرى ذات علاقة، واستنباط موقف المنهج الإسلامي منه، ودور مؤسسات التنشئة في الوقاية منه، وتحليل مكوناته وأسباب نشوئه والتعرف على أضراره وأخطاره، وبيان خصائص ومهارات التفكير الناقد، إضافة إلى دور المملكة الريادي في الحد من التطرف، واقتراح طرق ومبادرات فعالة للوقاية منه.
وهدفت الدورة إلى تنمية قدرات المشاركين والمشاركات في الوقاية من التطـرف من الناحية المعـرفية والمهارية، وإكسابهم مهارات الحوار من خلال تعزيز مبادئ الوسطية والتعايش وترسيخ القيم الإنسانية والاعتزاز بالهوية والانتماء الوطني، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تقبل الآخر، والتعاون مع الأطياف الأخرى بفكر يحقق التلاحم الوطني والأمن الفكري، والمقدرة على تحديد أهمية الوقاية من التطرف بدقة والتمسك بالقيم الإيجابية للوقاية من التطرف.
وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من المشاركين والمشاركات، الذين خرجوا بجملة من المعارف والمهارات العملية التي تساعدهم على اكتشاف
التطرف والمتطرف وكيفية الوقاية من التطرف بدقة، وذكر موقف المنهج الإسلامي منه، كما استفاد المشاركون من التدريبات العملية التي تنمّي لديهم سلوكيات الوقاية من التطرف .

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