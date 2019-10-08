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الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”

الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”

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الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”

الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”
http://almnatiq.net/?p=783224
جازان - فضة عطيف

ينظم  برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ندوة  دولية بعنوان “تمكين المرأة من خلال الشمول المالي” ، وذلك ضمن فعاليات”منتدى أجفند  التنموي الثامن ، الذي يقام في مدينة جنيف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن  طلال بن عبد العزيز ، رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية ( 8 إلى 9 أكتوبر 2019 ) وتشتمل فعالياته أيضا  احتفالية لتكريم  4 مشروعات فائزة  في مجال ” مكافحة الفقر” ، الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وتعقد أعمال الندوة اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر  بقاعة  حقوق الإنسان  وتحالف الحضارات بمقر الأمم المتحدة  في جنيف، بالشراكة بين أجفند  ومعهد الأمم للبحوث والتدريب ( يونيتار).

تتكون  الندوة من 4 جلسات عمل  بمشاركة خبراء تنمويين: الجلسة الأولى بعنوان”  الشمول المالي لتمكين المرأة : الواقع والتطلعات” . وفي الجلسة الثانية تعرض ” قصص نجاح إقليمية ودولية في النهوض بالشمول المالي للمرأة “تشارك فيها من المملكة العربية السعودية الفائزة بجائزة اجفند الدولية في( برامج مكافحة البطالة بأوساط الشباب)٢٠١٧ الاستاذة عائشة الشبيلي مستعرضة تجربتها في مجال تمكين المرأة وما تحتاجه من الامكانيات والقدرات لتنمية قدراتها  وتناقش الجلسة الثالثة  تعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال التطبيقات المالية  “. وتأتي الجلسة الرابعة  بعنوان” دور الجهات المانحة والقطاع الخاص في تحقيق الشمول المالي  للمرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

ويتم خلال  الندوة إطلاق “منصة عالمية  للتدريب على الشمول المالي. ويتضمن برنامج منتدى أجفند الثامن تنظيم مؤتمر صحفي بقصر الأمم يعرض فيه مسؤولو أجفند توصيات الندوة الدولية.

ويمثل المنتدى  حدثاً تنموياً تحضره الملكة  صوفيا ، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف ، وأعضاء لجنة جائزة الأمير طلال الدولية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف.

يذكر أن أجفند نظم  7 منتديات تنموية ، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا تعالج جذور التنمية . ومع دخول أجندة الأمم المتحدة  للتنمية المستدامة 2030حيز التنفيذ أعلن أجفند رؤيته وبرامجه العملية لدعم الأجندة الجديدة  على غرار إسهامه الفاعل في أهداف الألفية.
وقد عبرت الشبيلي عن فخرها وسعادتها بتمثيل المملكة بهذا الصرح الكبير وان المرأة السعودية قادرة وفق عاداتها ودينها من التميز والنجاح والتقدم بجميع الميادين وهذا بفضل من الله ثم قادة هذه البلاد المباركة اللذين اعطو المرأة حقها بالنجاح والتقدم  .

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