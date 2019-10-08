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الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”

الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”

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الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”

الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”
http://almnatiq.net/?p=783227
جازان - فضة عطيف

أختتمت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية”  الخياطة والتفصيل وأساسيات الحرف المهنية” التي نظمتها جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بالتعاون مع جمعية التوعية والتأهيل الأجتماعي”واعي” بجازان  وذلك بقاعة التدريب بجمعية الأنامل بمدينة جيزان.
وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة عائشة الشبيلي أن  الدورة التي قدمتها المدربة زهراء حميد احدى مدربات الجمعية المعتمدات على مدى شهر ،  تهدف إلى  تطوير مهارات الفتيات في الحرف المهنية وتأهيلهن لسوق العمل وأكسابهن المهارات اللازمة في كيفية إدارة مشروع من المنزل .
وابانت أن عدد المتدربات بلغ  20 متدربة من أسر الشهداء والمرابطين كما أن المتدربة  في نهاية الدورة التدريبية تحصل على شهاده معتمده، وهدية عبارة عن ماكينة خياطة من جمعية “واعي” لدعم الفتيات وتتيح لها الفرصة لبدأ مشروعها .

 

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