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“الأرصاد” تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

“الأرصاد” تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

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“الأرصاد” تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف

“الأرصاد” تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف
http://almnatiq.net/?p=783235
المناطق - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن حالة من الضباب الكثيف, تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مستوي الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء , وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً, وتشمل محافظة ينبع.

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