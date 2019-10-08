الهلال الأحمر بالجوف ينفذ دورة القيادة الآمنة ( EVOS ) لمنسوبيه

الجوف - محمد الحسن

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف دورة القيادة الآمنة EVOS والتي استفاد منها عدد من ممارسي العمل الميداني بالهيئة بقيادة مدير التدريب بمنطقة الجوف الأخصائي معيدي سعود الريس ، والدكتور مازن سليمان ابو الخير .

وتأتي هذه الدورة حرصاً من الهيئة على اطلاع منسوبيها على الطرق السليمة لقيادة مركبات الإسعاف والتي تسهل بعون الله الوصول لموقع طالب الخدمة الإسعافية ومن ثم نقله لأقرب منشأة صحية وفق الضوابط المعمول بها بالهيئة .

الجدير بالذكر أن هذه الدورة أقيمت على مدى يومين بشقيها النظري والعملي والتي اشتملت على تعريف بالقواعد النظرية وبالمهارات العملية الواجب اتباعها من قبل قائدي مركبات الإسعاف .