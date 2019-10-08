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ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر

ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر
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جازان - فضة عطيف

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية محافظ  بيش الأستاذ حسن بن عبدالله أبوشرحة إلى المرتبة الثانية عشر.

وقد عبّر محافظ بيش عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله-  ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة دينه وملكيه ووطنه.

وتتقدم صحيفة “المناطق” بخالص التهنئة لمحافظ بيش بمناسبة الترقيه وتتمنى له التوفيق في عمله لخدمة الوطن والمواطن .

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