ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر

جازان - فضة عطيف

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية محافظ بيش الأستاذ حسن بن عبدالله أبوشرحة إلى المرتبة الثانية عشر.

وقد عبّر محافظ بيش عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة دينه وملكيه ووطنه.

وتتقدم صحيفة “المناطق” بخالص التهنئة لمحافظ بيش بمناسبة الترقيه وتتمنى له التوفيق في عمله لخدمة الوطن والمواطن .