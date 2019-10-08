احدث الأخبار

مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١
منطقة جازان
 ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر
منطقة جازان
 الهلال الأحمر بالجوف ينفذ دورة القيادة الآمنة ( EVOS ) لمنسوبيه
منطقة الجوف
 “مشعل مسهوج ” يتبرع بكليته لوالدته ويُنهي معاناتها مع الفشل الكلوي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف
أبرز المواد
 الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”
منطقة جازان
 الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”
منطقة جازان
 جامعة الجوف تدرب الطلاب والطالبات والأساتذة على الحوار الفكري
منطقة الجوف
 امير الباحة يدشن مركز الهلال الاحمر السعودي بمحافظة بني حسن
منطقة الباحة
 المياه الوطنية تطمئن عملاءها في جدة وتعيد محطة تعبئة الرحيلي للخدمة بعد إصلاح الانكسار
أبرز المواد
 ترمب يهدد تركيا مجدداً: لن نتخلى عن الأكراد بأي شكل
أبرز المواد
 المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي
أبرز المواد
مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١

مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١

منطقة جازان
ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر

ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر

منطقة جازان
الهلال الأحمر بالجوف ينفذ دورة القيادة الآمنة ( EVOS ) لمنسوبيه

الهلال الأحمر بالجوف ينفذ دورة القيادة الآمنة ( EVOS ) لمنسوبيه

منطقة الجوف
“مشعل مسهوج ” يتبرع بكليته لوالدته ويُنهي معاناتها مع الفشل الكلوي

“مشعل مسهوج ” يتبرع بكليته لوالدته ويُنهي معاناتها مع الفشل الكلوي

أبرز المواد

مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١

مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١
http://almnatiq.net/?p=783247
جازان - فضة عطيف

أكد مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور /عبدالله بن عايض الشهري أهمية التدريب على رأس العمل في إكتساب وتنمية المعارف والمهارات العملية اللازمة لرجال الدفاع المدني على اعمال الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الحالات الطارئة  ، والمحافظة على بقائهم على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للتعامل الأمثل مع كافة انواع الحوادث و المخاطر  .
كما شدد على أهمية التدريب على رأس العمل  في غرس مفاهيم وقوانين السلامة والصحة المهنية وتعويد المتدربين على التقيد بها وارتداء كافة تجهيزات الوقاية الفردية اثناء مباشرة الحوادث والتعامل مع كافة انواع المخاطر التي يواجهونها بما يحقق سلامتهم اولا و أدائهم لمهمتهم بكل كفاءة واقتدار .
جاء ذلك خلال تدشين لخطة التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١ بمركز البلد بإدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان .
حيث اشتملت الخطة على برنامج تدريب يومي يستهدف رجال الإطفاء والإنقاذ و الغواصين والمسعفين وقائدي ومشغلي الآليات والمعدات ، ينفذ في كافة الإدارات والمراكز الميدانية بالمنطقة و يتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتمارين فرضية .
وفي نهاية البرنامج يجري تنفيذ عملية تقييم شاملة لكافة المتدربين بهدف قياس مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات العملية المطلوبة يجري على ضوء نتائجها تكريم الإدارات والأفراد المتميزين وإجراء عمليات التقويم والتحسين اللازمة على الخطة بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة .

روابط ذات صلة

ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر

ترقية محافظ بيش إلى المرتبة الثانية عشر
الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”

الأنامل المبدعة تؤهل 20 متدربة لسوق العمل بالتعاون مع جمعية “واعي”
الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”

الشبيلي متحدثة في ” ندوة دولية حول “تمكين المرأة عبر الشمول المالي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*