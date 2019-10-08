مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١

جازان - فضة عطيف

أكد مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور /عبدالله بن عايض الشهري أهمية التدريب على رأس العمل في إكتساب وتنمية المعارف والمهارات العملية اللازمة لرجال الدفاع المدني على اعمال الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الحالات الطارئة ، والمحافظة على بقائهم على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للتعامل الأمثل مع كافة انواع الحوادث و المخاطر .

كما شدد على أهمية التدريب على رأس العمل في غرس مفاهيم وقوانين السلامة والصحة المهنية وتعويد المتدربين على التقيد بها وارتداء كافة تجهيزات الوقاية الفردية اثناء مباشرة الحوادث والتعامل مع كافة انواع المخاطر التي يواجهونها بما يحقق سلامتهم اولا و أدائهم لمهمتهم بكل كفاءة واقتدار .

جاء ذلك خلال تدشين لخطة التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١ بمركز البلد بإدارة الدفاع المدني بمنطقة جازان .

حيث اشتملت الخطة على برنامج تدريب يومي يستهدف رجال الإطفاء والإنقاذ و الغواصين والمسعفين وقائدي ومشغلي الآليات والمعدات ، ينفذ في كافة الإدارات والمراكز الميدانية بالمنطقة و يتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتمارين فرضية .

وفي نهاية البرنامج يجري تنفيذ عملية تقييم شاملة لكافة المتدربين بهدف قياس مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات العملية المطلوبة يجري على ضوء نتائجها تكريم الإدارات والأفراد المتميزين وإجراء عمليات التقويم والتحسين اللازمة على الخطة بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة .