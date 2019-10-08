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غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

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غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار
http://almnatiq.net/?p=783277
المناطق - تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك غداً بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة المنطقة مبادرة بعنوان “استثماراتي” وذلك بمقر الغرفة بتبوك.
وتهدف المبادرة التي تستهدف سيدات الأعمال وكافة المهتمات بالمنطقة إلى تحفيز المرأة على الاستثمار وتمكينها من إدارة المشاريع بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل المرأة.
وتشمل المبادرة اقامة ورشتي عمل بعنوان ” كيف تبدأ مشروعك ” و ” دراسة الجدوى الاقتصادية ” بالإضافة إلى قصة نجاح لسيدة أعمال في حين أن الجهات المشاركة بالمبادرة سوف تقدم تعريفاً عن إجراءات ولوائح وزارة التجارة والاستثمار وعن إجراءات المنشآت الجديدة من قبل وزارة العمل والتعريف بنظام ” بلدي “.
وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات والبرامج والدورات التي تنظمها غرفة تبوك مع الهيئات والجهات الحكومية لتشجيع قطاع الأعمال النسائي من سيدات الأعمال بالمنطقة للدخول لعالم التجارة والاقتصاد.

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