احدث الأخبار

مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار
منطقة تبوك
 رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة
منطقة الرياض
 وفاة الفنان المصري طلعت زكريا إثر أزمة صحية
أبرز المواد
 أعضاء مجلس الأمن الدائمون : ندعم جهود السعودية في اليمن
أبرز المواد
 أوراق عمل لجهات حكومية وصناعية مشاركة بملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار
المنطقة الشرقية
 “منشآت” وغرفة الأحساء توقعان اتفاقية تعاون
المنطقة الشرقية
 مدني مكة يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
أبرز المواد
 القصبي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على نظام الامتياز التجاري
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بياك» لإعداد محفظة للملكية الفكرية
منطقة القصيم
 مدني جازان يدشن برنامج التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١
منطقة جازان
مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”

مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”

منطقة تبوك
غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

منطقة تبوك
رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة

رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة

منطقة تبوك
أمير منطقة الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة

أمير منطقة الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة

منطقة الرياض

مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”

مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”
http://almnatiq.net/?p=783280
المناطق - تبوك
أقامت إدارة الدفاع المدني بمركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك محاضرة توعوية تحت عنوان ” أخطار الكهرباء وطرق مكافحة الحريق في بدايته” استهدفت الطلاب والمعلمين في مدارس ابن النفيس المتوسطة والثانوية بحالة عمار.
وتناولت المحاضرة السلامة المدرسية وأخطار الكهرباء والوقاية منها وطرق مكافحة الحريق بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية استعمال طفايات الحريق كما وُزّعت خلال المحاضرة نسخ من النشرات التوعوية والهدايا على الطلاب.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات حملة السلامة “وعيكم نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.

روابط ذات صلة

غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار
رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة

رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة
جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

جامعة تبوك تدرج اللغة الصينية ضمن خططها الدراسية والدورات المقدمة للمجتمع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*