مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”

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أقامت إدارة الدفاع المدني بمركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك محاضرة توعوية تحت عنوان ” أخطار الكهرباء وطرق مكافحة الحريق في بدايته” استهدفت الطلاب والمعلمين في مدارس ابن النفيس المتوسطة والثانوية بحالة عمار.

وتناولت المحاضرة السلامة المدرسية وأخطار الكهرباء والوقاية منها وطرق مكافحة الحريق بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية استعمال طفايات الحريق كما وُزّعت خلال المحاضرة نسخ من النشرات التوعوية والهدايا على الطلاب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات حملة السلامة “وعيكم نجاة” التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني بمحافظات ومراكز المنطقة.