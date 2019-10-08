مدير تعليم تبوك يكرم حارس الإبتدائية السادسة والستون للبنات بتبوك

تبوك - نوفا العنزي

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الأستاذ-إبراهيم بن حسين العُمري، صباح اليوم حارس الإبتدائية السادسة والستون للبنات بتبوك -ضويحي الحويطي، وذلك في مكتب سعادته .

وسلم مدير التعليم، حارس المدرسة شهادة شكر وتقدير، نظير تفانيه في عمله وحرصه على سلامة طالبات المدرسة وتعاونه المستمر مع أولياء الأمور وأهالي الحي.

وذكر مدير التعليم: إن تكريم الحارس يأتي في سياق الشكر والتقدير لكل من أخلص العمل واستشعر أهمية الأمانة التي كلف بها مشيداً بجهود الحارس المضاعفة وسيرته المتميزة كنموذج يحتذى ويستحق التكريم والاحتفاء.

من جهته قدم حارس المدرسة -ضويحي الحويطي -شكره وعرفانه لمدير التعليم على هذا التكريم ،وأنه يعد حافزا كبيراً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في قادم الأيام مضيفاً أن ذلك غير مستغرب من ادارة التعليم في المنطقة وأن مايقوم به هو خدمة لدينه ووطنه.