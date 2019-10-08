“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لفرد الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من “الفورمالدهيد”

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة “الفورمالدهيد”.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde) تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.

CO/GSO1943:2016، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأضافت أن المنتجين مصنّعين في البرازيل من قِبل مصنع ” JW Cosmetic Industry and Trade s”، ويحمل المنتج الأول اسم ” KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)”، أما المنتج الثاني فيحمل اسم ” KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)”، لافتة إلى أن التحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.

وتتخذ الهيئة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وللمزيد من المعلومات حول المنتجات التي حذّرت الهيئة منها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.sfda.gov.sa .