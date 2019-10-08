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العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها

العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها

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العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها

العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها
http://almnatiq.net/?p=783297
المناطق - واس

رفع معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء اليوم على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات كمرحلة أولى في بعض مدن المملكة ومحافظاتها.
وأوضح العامودي بأن النقل العام يشهد دعماً لا محدوداً من القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمامًا دائمين، الأمر الذي انعكس واقعاً الآن بالموافقة على تشغيل شبكات النقل العام، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وما يترجم واقعا حرص القيادة على تحسين جودة الحياة بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم وكما يليق بمكانة المملكة وموقعها الريادي.
وبين معالي وزير النقل أن هذه الموافقة ركزت على المدن المتوسطة والصغيرة وفق أولويات محددة شملت الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبة لتشمل التنمية كافة مدن ومحافظات المملكة، حيث يعد النقل العام واستدامته من أساسيات تطور المدن العصرية بفضل إسهامه المباشر في تسهيل حركة التنقل لكافة مكونات المجتمع، وعمقه كرافد اقتصادي وتنموي.
وأضاف العامودي : تأتي هذه الموافقة امتدادا للموافقات الكريمة على مشروعات النقل الكبرى في مدن المملكة الرئيسية، التي ترمي إلى تأسيس صناعة نقل متكاملة وعالية الكفاءة، لتشمل أرجاء الوطن كافة .
واختتم العامودي حديثه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للنقل ستضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية كإمارات المناطق وهيئات تطوير المدن وأماناتها، مع العمل أيضا على توفير التمويل اللازم للنهوض بهذه المشروعات الهامة مع الجهات المعنية.

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