ترامب يصف إجراءات الكونغرس لعزله بـ”المهزلة”

المناطق - وكالات

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، جلسات الاستماع الحالية في الكونغرس لإطلاق إجراءات لعزله، بأنها “مهزلة”. مبررا بالتالي قرار منع السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادته.

وغرد الرئيس الأميركي “قد أرغب جدا بإرسال السفير غوردون سوندلاند وهو رجل جيد جدا وأميركي عظيم لتقديم شهادته، لكنه سيشهد للأسف أمام محكمة مهزلة منحازة تماما”.

وصعدت إدارة الرئيس الأميركي، الثلاثاء، المواجهة مع الديموقراطيين في الكونغرس عبر منعها السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي من الإدلاء بشهادة في إطار التحقيق المتعلق بإجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكان السفير غوردون سوندلاند قد وافق على الادلاء بشهادته “لكن في وقت مبكر هذا الصباح، طلبت وزارة الخارجية الأميركية منه عدم القدوم للإدلاء بشهادته المقررة” بدون توضيح أسباب هذا القرار، كما قال محاميه روبرت لوسكن.

وكان البنتاغون قد أعلن استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في مؤتمر صحفي “اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة (…) جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها”.

وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس.