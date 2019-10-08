محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار

في سياق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك وقف محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم على اعمال الصيانة والاصلاحات النهائية للطرق المتأثرة من جراء الامطار التي هطلت على المراكز الشرقية خلال الايام الماضية ، يرافقه مدير النقل والطرق للمحافظات المهندس عبدالله ظافر العمري.

وكانت كل من مراكز وقرى املج الشرقية: الشبحة ، السهلة ، الرويضات ، الصرة وغيرها شهدت امطار غزيرة خلال الاجازة الاسبوعية الماضية سالت على إثرها الاودية والشعاب واحدثت انجرافات ترابية وصخرية على الطرق اغلقت عقبة السهلة وتسبب في انهيار اجزاء من الاسفلت ، استنفرت خلالها الدوريات الامنية من الشرطة والمرور لتنظيم حركة السيارات الكثيفة على الطريق لضمان سلامة المتنزهين وسط اجواء الامطار الخلابة ، ما دفع بفرق الصيانة من بلدية الشبحة والنقل والطرق الى فتح الطرق وازالة الصخور وردم الانجرافات التي اخذت قطعاً من الاسفلت في وقت وجيز وذلك بمتابعة من محافظ املج الذي يقف اليوم على عمليات الاصلاح النهائية من اعادة سفلتة الأجزاء المتكسرة.

