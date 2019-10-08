احدث الأخبار

محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار
منطقة تبوك
 القمة المصرية القبرصية اليونانية تدين التصعيد التركي في المتوسط
أبرز المواد
 باحثون يكتشفون حلا للسمنة في نبتة “لا تخطر على البال”
أبرز المواد
 ترامب يصف إجراءات الكونغرس لعزله بـ”المهزلة”
أبرز المواد
 العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لفرد الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من “الفورمالدهيد”
أبرز المواد
 العواد : نسعى لبذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص وإبراز دور المملكة للتصدي لهذه الجرائم
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يكرم حارس الإبتدائية السادسة والستون للبنات بتبوك
منطقة تبوك
 مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”
منطقة تبوك
 غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار
منطقة تبوك
 رئيسا البلدية والمجلس البلدي بمحافظة تيماء يتفقدان القرى بالمحافظة
منطقة تبوك
محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار

محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار

منطقة تبوك
القمة المصرية القبرصية اليونانية تدين التصعيد التركي في المتوسط

القمة المصرية القبرصية اليونانية تدين التصعيد التركي في المتوسط

أبرز المواد
باحثون يكتشفون حلا للسمنة في نبتة “لا تخطر على البال”

باحثون يكتشفون حلا للسمنة في نبتة “لا تخطر على البال”

أبرز المواد
ترامب يصف إجراءات الكونغرس لعزله بـ”المهزلة”

ترامب يصف إجراءات الكونغرس لعزله بـ”المهزلة”

أبرز المواد

محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار

محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار
http://almnatiq.net/?p=783309

في سياق توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك وقف محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم على اعمال الصيانة والاصلاحات النهائية للطرق المتأثرة من جراء الامطار التي هطلت على المراكز الشرقية خلال الايام الماضية ، يرافقه مدير النقل والطرق للمحافظات المهندس عبدالله ظافر العمري.

وكانت كل من مراكز وقرى املج الشرقية: الشبحة ، السهلة ، الرويضات ، الصرة وغيرها شهدت امطار غزيرة خلال الاجازة الاسبوعية الماضية سالت على إثرها الاودية والشعاب واحدثت انجرافات ترابية وصخرية على الطرق اغلقت عقبة السهلة وتسبب في انهيار اجزاء من الاسفلت ، استنفرت خلالها الدوريات الامنية من الشرطة والمرور لتنظيم حركة السيارات الكثيفة على الطريق لضمان سلامة المتنزهين وسط اجواء الامطار الخلابة ، ما دفع بفرق الصيانة من بلدية الشبحة والنقل والطرق الى فتح الطرق وازالة الصخور وردم الانجرافات التي اخذت قطعاً من الاسفلت في وقت وجيز وذلك بمتابعة من محافظ املج الذي يقف اليوم على عمليات الاصلاح النهائية من اعادة سفلتة الأجزاء المتكسرة.

روابط ذات صلة

مدير تعليم تبوك يكرم حارس الإبتدائية السادسة والستون للبنات بتبوك

مدير تعليم تبوك يكرم حارس الإبتدائية السادسة والستون للبنات بتبوك
مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”

مدني حالة عمار بمنطقة تبوك يواصل تنفيذ فعاليات حملة ” وعيكم نجاة”
غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

غرفة تبوك التجارية تنظم مبادرة لتحفيز المرأة على الاستثمار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*