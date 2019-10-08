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أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019

أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019
http://almnatiq.net/?p=783321
المناطق - وكالات

فاز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، لمساهمتهم في فهم أفضل لنشوء الكون “وموضع الأرض في الكون”.

ومنحت نصف الجائزة للكندي-الأميركي جيمس بيبلز “لاكتشافاته النظرية في علم الكون الفيزيائي”، والنصف الآخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز “لاكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي.”

وسيتشارك الثلاثة مبلغ الجائزة وقدره 9 ملايين كرونة نقدا، وقلادة ذهبية وشهادة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وستوزع جوائز نوبل في مراسم بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 10 ديسمبر.

وكان الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، قد تشاركا جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي.

 

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