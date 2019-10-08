احدث الأخبار

“الملكية الفكرية” تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق
أبرز المواد
 “مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية
أبرز المواد
 أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019
أبرز المواد
 طلاب جامعة “المؤسس” يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر
أبرز المواد
 محافظ أملج يتابع ميدانيا إصلاح الطرق بعد الأمطار
منطقة تبوك
 القمة المصرية القبرصية اليونانية تدين التصعيد التركي في المتوسط
أبرز المواد
 باحثون يكتشفون حلا للسمنة في نبتة “لا تخطر على البال”
أبرز المواد
 ترامب يصف إجراءات الكونغرس لعزله بـ”المهزلة”
أبرز المواد
 العامودي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تشغيل شبكات نقل عام بالحافلات في بعض مدن المملكة ومحافظاتها
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وفد من مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجين لفرد الشعر لاحتوائهما على نسبة عالية من “الفورمالدهيد”
أبرز المواد
 العواد : نسعى لبذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص وإبراز دور المملكة للتصدي لهذه الجرائم
أبرز المواد
“الملكية الفكرية” تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق

“الملكية الفكرية” تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق

أبرز المواد
“مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية

“مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية

أبرز المواد
أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019

أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019

أبرز المواد
طلاب جامعة “المؤسس” يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر

طلاب جامعة “المؤسس” يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر

أبرز المواد

“الملكية الفكرية” تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق

“الملكية الفكرية” تضبط محلات الأجهزة والبرامج الحاسوبية المنتهكة للحقوق
http://almnatiq.net/?p=783329
المناطق - واس

نفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم, حملة تفتيشية لضبط المحلات والأجهزة والبرامج الحاسوبية التي تخالف أنظمة حقوق الملكية الفكرية، وبالأخص نظام حماية حقوق المؤلف.
وأوضحت الهيئة أن الضبطيات تركزت على أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول وأجهزة التخزين بمختلف أنواعها وبرامج الحاسب الآلي والمحملة بمصنفات منتهكة لأنظمة الملكية الفكرية، حيث تسعى من خلال ضبطها والحد منها إلى التأكيد على الشركات المالكة للحقوق لتقديم المستوى الذي يفي باحتياجات المستهلكين من الأفراد.
وحذرت “الملكية الفكرية” انطلاقًا من المهام والاختصاصات المنقولة لها وفق تنظيمها مسبقًا من الترويج أو الإتجار بأي منتج ينتهك حقوق الملكية الفكرية، أو أي تصرف يخالف أنظمة الملكية الفكرية، وبيّنت العقوبات النظامية المترتبة على تلك المخالفات، مؤكدةً أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية، لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات والمصنفات الأدبية والفنية، وتأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد حملات توعوية عديدة نفذتها الهيئة بالشراكة مع الجهات المعنية للتوعية باحترام حقوق الملكية الفكرية والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
واستمرارًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الانتهاكات، وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمن العام فقد تم خلال الحملة الميدانية ضبط بعض محلات أجهزة الكمبيوتر بمدينة الرياض التي يوجد بها برامج وأجهزة حاسوبية منتهكة لحقوق الملكية الفكرية التي يُحظر استغلالها أو الإتجار بها ، وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المستحقة، للحد من انتشار هذا النوع من الانتهاكات التي يعاني منها العالم بأجمعه.
وشددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، مهيبة بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية.

روابط ذات صلة

“مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية

“مسؤولو الإسكان” يستعرضون في دبي آلية الاستحقاق الفوري للشباب وتطبيق جودة الحياة في المشاريع السكنية
أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019

أمريكي وسويسريان يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء 2019
طلاب جامعة “المؤسس” يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر

طلاب جامعة “المؤسس” يتأهلون لتصفيات النهائية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO في المجر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*