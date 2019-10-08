الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بجبهة الظاهر في محافظة صعدة

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من احراز تقدماً ميدانياً جديداً، في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي في تصريح لموقع //سبتمبر نت// الناطق باسم الجيش اليمني, إن قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار”.

وأضاف العميد العجابي “إن قوات الجيش اليمني قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في منطقة /ليٌة/ الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان”.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش اليمني في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية الارهابية.

وأكد قائد اللواء الثالث عاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.