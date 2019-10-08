نائب أمير منطقة حائل يلتقي مدير المدينة الصناعية بحائل وملاك المصانع

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة مدير المدينة الصناعية بحائل ” مدن ” المهندس هاني بن عبدالله المخيدش وملاك المصانع في المدينة الصناعية .

وناقش سموه خلال اللقاء تعزيز بيئة الأعمال بالمدينة الصناعية ودعم المستثمرين لخلق بيئة محفزة للعمل الصناعي بالمنطقة .

من جهته كشف المهندس المخيدش خلال اللقاء أن ” مدن ” بصدد ترسية مشروعين نوعيين في المدينة الصناعية الأول إنشاء ٢٤ مصنع جاهز بمساحة ٤٥٠ م٢ لكل مصنع ، والمشروع الثاني إنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية للمدينة الصناعية الحالية ، مشيراً الى ان المدينة الصناعية تسخر كل جهودها للمستثمرين كونها جهة متمكنة للصناعة في المملكة