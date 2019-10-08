استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة مدير المدينة الصناعية بحائل ” مدن ” المهندس هاني بن عبدالله المخيدش وملاك المصانع في المدينة الصناعية .
وناقش سموه خلال اللقاء تعزيز بيئة الأعمال بالمدينة الصناعية ودعم المستثمرين لخلق بيئة محفزة للعمل الصناعي بالمنطقة .
من جهته كشف المهندس المخيدش خلال اللقاء أن ” مدن ” بصدد ترسية مشروعين نوعيين في المدينة الصناعية الأول إنشاء ٢٤ مصنع جاهز بمساحة ٤٥٠ م٢ لكل مصنع ، والمشروع الثاني إنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية للمدينة الصناعية الحالية ، مشيراً الى ان المدينة الصناعية تسخر كل جهودها للمستثمرين كونها جهة متمكنة للصناعة في المملكة
نائب أمير منطقة حائل يلتقي مدير المدينة الصناعية بحائل وملاك المصانع
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة مدير المدينة الصناعية بحائل ” مدن ” المهندس هاني بن عبدالله المخيدش وملاك المصانع في المدينة الصناعية .
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